Змінити водійські права та місце реєстрації відтепер можна у «Дії»

Міністерство внутрішніх справ України запустило відразу 2 нові цифрові послуги: заміна водійського посвідчення та реєстрація місця проживання у додатку «Дія».

Як передає Укрінформ, про це заступник глави МВС Сергій Гончаров поінформував під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Цифровізація», повідомляє пресслужба МВС.

«Я пишаюся тим, що саме з сервісів МВС розпочалось наповнення «Дії» і знайомство українців з сучасними цифровими документами. І сьогодні ми презентуємо нові — надзвичайно важливі та зручні послуги для користувачів Дії, які зможуть ще більше відчути зручність від використання цифрових послуг. Для автомобілістів ми запускаємо заміну посвідчення водія через мобільний додаток «Дія». До цього часу такою послугою можна було скористатися через Електронний кабінет водія, і майже 40 тисяч українців вже оцінили зручність такої послуги. А незабаром ми запровадимо можливість доставки посвідчень водія прямо вам додому», - поінформував Гончаров.

За його словами, кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а близько мільйона — взагалі не мають зареєстрованого місця проживання.

«Саме тому, МВС спільно з Мінцифри, Міноборони та міграційною службою вирішили докорінно змінити підхід до реєстрації місця проживання. Вже зараз ми запроваджуємо електронну зміну реєстрації місця проживання. З початку ця послуга буде можлива для мешканців міст Київ, Харків, Вінниця, Луцьк, Рівне, Маріуполь та Кривий Ріг. А до кінця року — для всієї України», - уточнив заступник міністра.

Як зазначив Гончаров, для користування такою опцією потрібен лише паспорт у вигляді ID картки.

«Зареєструватися у власному житлі можна буде без будь-яких додаткових погоджень, а якщо ви не є власником житла — після отримання системою електронного погодження вашої реєстрації від власника житла», - повідомив він.

Урядовець зазначив, що всі зміни будуть проведені автоматично упродовж доби, і не треба буде ходити зніматися з реєстрації за старою адресою та відвідувати військкомати чи інші установи.

Як повідомляв Укрінформ, 7 квітня у МВС поінформували, що в Україні невдовзі зареєструвати або змінити місце реєстрації можна буде повністю онлайн - на порталі «Дія» або через відповідний мобільний застосунок.

Фото: mvs.gov.ua