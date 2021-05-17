Мінцифри презентувало нові електронні послуги та документи в «Дії»

Міністерство цифрової трансформації України презентувало нові онлайн-послуги та електронні документи, доступні у застосунку та на порталі «Дія».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, презентація продуктів відбулася 17 травня під час Diia Summit Spring 2021 в рамках Всеукраїнського Форуму "Україна 30. Цифровізація».

"Команда Мінцифри працює над тим, щоб кожен українець, незалежно від місця проживання, зміг отримати 100% державних послуг. Це шлях до нової України. Успішної цифрової держави", - зазначив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час презентації.

Відтак, із 17 травня 2021 року на порталі та у застосунку «Дія» вже доступна автоматична реєстрація ФОП без участі реєстраторів - всі необхідні перевірки та внесення даних у реєстри здійснюються автоматично. Також уже запущені анонсовані раніше: послуга зі сплати ЄСВ для ФОП І-ІІІ груп та послуга з подачі податкової декларації. У застосунку «Дія» запроваджена функція push-повідомлення, яке нагадуватиме про необхідність сплати податків. Крім цього, на порталі Дія можна сплатити податки на майно для фізичних осіб та подати декларації про прибуток. Відтепер у Дії доступна послуга реєстрації операторів потужностей ринку (будь-якого обладнання для виробництва, зберігання або транспортування харчових продуктів). Пізніше буде доступна також послуга із заміни потужностей та анулювання реєстрації. Всі ці послуги надаються повністю автоматично, без участі чиновників.

Водночас із 17 травня можна згенерувати статичний QR-код, який дозволяє ділитися необхідними документами онлайн. Бізнесу не потрібно робити технічну інтеграцію та купувати обладнання — потрібно в кабінеті на порталі «Дія» згенерувати QR-код та роздрукувати його. Людина сканує QR-код та дає згоду на шеринг документів. Важливо, що компанія не зможе вимагати від клієнта додаткові копії документів і надлишкові копії даних.Також у Дії можна побачити історію шерингів: коли, скільки разів і з ким ділилися цифровими копіями документів.

Мінцифри також презентувало нові послуги для будівельної сфери. Зокрема, із 17 травня через Дію можна автоматично отримати декларацію про готовність об'єкта до експлуатації (рівень наслідків СС1), отримати дозвіл на виконання будівельних робіт (рівень наслідків СС2 та СС3), отримати будівельний паспорт забудови земельної ділянки (рівень наслідків СС1, СС2 та СС3), подати заяву про скасування повідомлення про початок виконання підготовчих та/або будівельних робіт, а також отримати сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію.

Також із вказаної вище дати в Дії доступні послуги з реєстрації речових прав на нерухоме майно, внесення до Реєстру прав власності, набутих до 2013 року, та сплати адміністративного збору, зокрема при державній реєстрації прав на нерухомість (наразі послуга доступна в Одесі, Хмельницькому та Рівному). Відтепер через Дію можна зареєструвати місця проживання в житлі, після його появи у реєстрі. Крім цього, Мінцифри вже запустило послугу з онлайн-прописки (реєстрації місця проживання), наразі вона доступна у Києві, Луцьку, Вінниці, Харкові, Рівному, Кривому Розі та Маріуполі. Планується, що ця послуга запрацює по всій країні вже до кінця 2021 року.

Відсьогодні ж через Дію за 10 хвилин можна подати заяви про намір отримати пільгову іпотеку для внутрішньо переміщених осіб — кредит видається на 20 років під 3% річних. Перша хвиля подання заявок на пільговий кредит орієнтовно завершиться 16 липня, після чого переможці будуть обрані за допомогою генератора випадкових чисел. Також уже запущена послуга єМалятко для громадян, що проживають на тимчасово окупованих територіях.

Мінцифри з 17 травня розпочинає перший етап електронної демократії в Україні. Зокрема у застосунку «Дія» та на порталі «ВзаємоДія» (частина порталу «Дія») вже можна реєструвати, переглядати та підтримувати електронні петиції.

Крім цього, відомство запустило нові послуги для водіїв - відтепер можна оформити послугу із заміни посвідчення водія та щогодини отримувати оновлену інформацію з розділу "Штрафи" у застосунку. У застосунку стануть доступними й штрафи, виписані патрульними. Якщо будуть нові, то вони одразу там з'являться, а застосунок надішле сповіщення. За 5 днів до закінчення терміну оплати «Дія» нагадає про несплачений штраф, виписаний патрульним.

Разом з новими послугами та документами відомство запустило низку оновлень для застосунку «Дія». Із 17 травня у Дії запрацювали: електронний підпис у смартфоні, завдяки якому можна підписувати будь-які документи з телефону та NFC-авторизації, яка дозволяє зареєструватися у застосунку, приклавши ID-картку до смартфона.

Як повідомляв Укрінформ, бренд і концепцію застосунку та порталу «Дія» представили 27 вересня 2019 року в Києві. У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів.

У жовтні 2020 року Мінцифри презентувало оновлений додаток «Дія 2.0» та запустило низку нових адміністративних послуг на порталі «Дія».