Президент: Ми вже зробили діджитал-революцію

Президент: Ми вже зробили діджитал-революцію

Укрінформ
Кількість підприємців в Україні, які відкривають бізнес за допомогою онлайн-сервісів, зросла у десять разів і нині становить 50%.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив на Diia Summit Spring 2021 у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація», передає кореспондент Укрінформу.

“Якщо минулого року бізнес онлайн відкривало лише 5% підприємців України, то зараз це 50%. Це дуже круто”, - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що в Україні запущено онлайн інноваційну послугу допомоги бізнесу під час карантину, яку “можна оформити за декілька хвилин”. Глава держави поінформував, що нею вже скористалися понад 800 тисяч підприємців.

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Президент підкреслив, що загалом запущено десятки онлайн-послуг, портал і додаток “Дія”, яким користуються вже понад 10 млн громадян України.

“Ми вже зробили, можна навіть так сказати, діджитал-революцію. Раніше, щоб отримати низку дозволів, треба було платити хабарі, були такі випадки. Зараз треба платити лише за інтернет. Раніше це 10 кабінетів, зараз - один сайт. Раніше 50 довідок у чергах, зараз — три-чотири кліки у смартфоні. Раніше тижні і місяці, зараз - 10 чи 20 хвилин, щоб відкрити ФОП і ТОВ у режимі онлайн”, - заявив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, бренд і концепцію застосунку та порталу "Дія" представили 27 вересня 2019 року в Києві. У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів.

У жовтні 2020 року Мінцифри презентувало оновлений додаток "Дія 2.0" та запустило низку нових адміністративних послуг на порталі "Дія".

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