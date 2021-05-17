Президент: Ми вже зробили діджитал-революцію

Кількість підприємців в Україні, які відкривають бізнес за допомогою онлайн-сервісів, зросла у десять разів і нині становить 50%.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив на Diia Summit Spring 2021 у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація», передає кореспондент Укрінформу.

“Якщо минулого року бізнес онлайн відкривало лише 5% підприємців України, то зараз це 50%. Це дуже круто”, - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що в Україні запущено онлайн інноваційну послугу допомоги бізнесу під час карантину, яку “можна оформити за декілька хвилин”. Глава держави поінформував, що нею вже скористалися понад 800 тисяч підприємців.

Президент підкреслив, що загалом запущено десятки онлайн-послуг, портал і додаток “Дія”, яким користуються вже понад 10 млн громадян України.

“Ми вже зробили, можна навіть так сказати, діджитал-революцію. Раніше, щоб отримати низку дозволів, треба було платити хабарі, були такі випадки. Зараз треба платити лише за інтернет. Раніше це 10 кабінетів, зараз - один сайт. Раніше 50 довідок у чергах, зараз — три-чотири кліки у смартфоні. Раніше тижні і місяці, зараз - 10 чи 20 хвилин, щоб відкрити ФОП і ТОВ у режимі онлайн”, - заявив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, бренд і концепцію застосунку та порталу "Дія" представили 27 вересня 2019 року в Києві. У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів.

У жовтні 2020 року Мінцифри презентувало оновлений додаток "Дія 2.0" та запустило низку нових адміністративних послуг на порталі "Дія".