Україна увійде у режим paperless з 24 серпня - Зеленський

Органи державної влади увійдуть у так званий режим paperless, коли послуги надаватимуться за допомогою цифрових інструментів, із 24 серпня цього року.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Цифровізація», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“24 серпня 2021 року Україна увійде у режим paperless, як ми і обіцяли. Ніяких паперів для державних органів. Жоден не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг”, - наголосив глава держави.

Він запевнив, що буде зроблено “все, аби держава без паперу існувала дійсно не на папері”.

Як повідомлялося, у жовтні 2020 року Президент Володимир Зеленський сказав, що завдяки продуктам проєкту з цифровізації "Дія" у 2021 році Україна почне входити в режим paperless, коли всі послуги будуть цифровими.

“Комп’ютер не має друзів або кумів, комп’ютер не бере хабарів, навіть у біткоїнах. Штучний інтелект може вивчити тисячу мов, але не розуміє слів “домовитись” або “порішать”, - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, у жовтні 2020 року Президент Володимир Зеленський сказав, що завдяки продуктам проєкту з цифровізації "Дія" у 2021 році Україна почне входити в режим paperless, коли всі послуги будуть цифровими.

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у січні 2021 року заявляв, що в режим paperless Україна перейде з 1 вересня.