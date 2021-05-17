Україна увійде у режим paperless з 24 серпня - Зеленський
Про це заявив Президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Цифровізація», повідомляє кореспондент Укрінформу.
“24 серпня 2021 року Україна увійде у режим paperless, як ми і обіцяли. Ніяких паперів для державних органів. Жоден не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг”, - наголосив глава держави.
Він запевнив, що буде зроблено “все, аби держава без паперу існувала дійсно не на папері”.
Як повідомлялося, у жовтні 2020 року Президент Володимир Зеленський сказав, що завдяки продуктам проєкту з цифровізації "Дія" у 2021 році Україна почне входити в режим paperless, коли всі послуги будуть цифровими.
“Комп’ютер не має друзів або кумів, комп’ютер не бере хабарів, навіть у біткоїнах. Штучний інтелект може вивчити тисячу мов, але не розуміє слів “домовитись” або “порішать”, - зазначив Зеленський.
Як повідомлялося, у жовтні 2020 року Президент Володимир Зеленський сказав, що завдяки продуктам проєкту з цифровізації "Дія" у 2021 році Україна почне входити в режим paperless, коли всі послуги будуть цифровими.
Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у січні 2021 року заявляв, що в режим paperless Україна перейде з 1 вересня.