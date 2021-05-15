«Україна – це Європа»: Зеленський переконаний, що ми обов’язково будемо в ЄС
Як передає Укрінформ, про це глава держави написав 15 травня у своєму Твітері.
"Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. Україна обов’язково буде в Європейському Союзі", - наголосив Зеленський.
Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. 🇺🇦 обов’язково буде в #EU 🇪🇺 pic.twitter.com/U2xxWKj9bx— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2021
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" підтвердив, що стратегічним курсом є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.
День Європи офіційно в Україні відзначається щорічно у третю суботу травня з 2003 року.