«Україна – це Європа»: Зеленський переконаний, що ми обов’язково будемо в ЄС

«Україна – це Європа»: Зеленський переконаний, що ми обов’язково будемо в ЄС

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський з нагоди святкування Дня Європи заявив, що Україна обов'язково буде в Європейському Союзі.

Як передає Укрінформ, про це глава держави написав 15 травня у своєму Твітері

"Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. Україна обов’язково буде в Європейському Союзі", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" підтвердив, що стратегічним курсом є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.

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День Європи офіційно в Україні відзначається щорічно у третю суботу травня з 2003 року.

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