Федоров повідомив, коли користуватися паперовими довідками можна буде за бажанням

Після офіційного входження України в режим “без паперу”, в рамках якого державні органи не матимуть права вимагати паперові документи для надання послуг, громадяни зможуть за бажанням користуватися паперовими довідками.

Як передає Укрінформ, про це сказав віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у ефірі програми “Сніданок з 1+1”, повідомляє пресслужба відомства.

"Держава не матиме права вимагати, якщо ця інформація уже є в реєстрі. Однак, якщо людині зручно використовувати паперові документи для отримання послуг, то, звичайно, вона має право на це", — зазначив Федоров.

Він додав, що наразі Мінцифра спільно з Комітетом цифрової трансформації розробляє рамковий закон, завдяки якому державні органи не матимуть права вимагати паперові документи. І з 1 вересня Україна перейде в режим paperless ("без паперу").

За його словами, відомство робить усе технічно, щоб кожен чиновник мав можливість легко знаходити довідки в реєстрах. Зокрема, міністерство працює над забезпеченням необхідною IT-інфраструктурою всіх державних органів. Удосконалює законодавство та створює нові цифрові рішення.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський на презентації нових сервісів та цифрових послуг Diia Summit у жовтні 2020 року заявив, що Україна з 2021 року розпочне входження до режиму paper less (без паперів), коли державні органи припинять вимагати від громадян паперові довідки чи інші документи для отримання державних послуг.

Відповідний законопроєкт Мінцифри почало розробляти 27 січня 2021 року.