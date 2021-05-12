Застосунок Дія 2.0 оновили понад 5 мільйонів користувачів

Застунок Дія 2.0, в якому доступна низка державних послуг та цифрових документів, оновили понад 5 млн користувачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Фейсбуці.

У Мінцфири нагадують, що в Дії 2.0 доступні: ID-паспорт, біометричний закордонний паспорт, посвідчення водія, техпаспорт, студентський квиток, страховий поліс на авто, реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер), довідка переселенця (внутрішньо переміщеної особи) та свідоцтво про народження дитини.

У застосунку запроваджена функція шерингу документів: ділитися цифровими копіями паспорта можна просто з Дії. Крім цього, через Дію можна записатися в лист очікування на вакцинацію від COVID-19, подати заявку на отримання матеріальної допомоги для ФОП, сплачувати штрафи та борги за виконавчими провадженнями. Планується, що під час Diia Summit, 17 травня 2021 року Мінцифри презентує ще більше послуг та документів, які будуть доступні у застосунку.

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Як повідомляв Укрінформ, бренд і концепцію застосунку та порталу Дія представили 27 вересня 2019 року в Києві. У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів.

У жовтні 2020 року Мінцифри презентувало оновлений додаток Дія 2.0 та запустило низку нових адміністративних послуг на порталі Дія.