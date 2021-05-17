Інтернет цьогоріч мають провести у три тисячі сіл — Зеленський

За останні пів року понад два мільйони українців уперше отримали доступ до 4G, а загалом за рік має бути забезпечено доступ до фіксованого інтернету трьом тисячам українських сіл.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський у виступі на Diia Summit Spring 2021 у рамках Всеукраїнського Форуму "Україна 30. Цифровізація», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Лише за останні пів року більше двох мільйонів громадян України вперше отримали доступ до 4G, мільйон українців навчились азам цифрової грамотності, а цьогоріч ми прагнемо забезпечити доступ до фіксованого інтернету для трьох тисяч українських сіл, їхніх шкіл, їхніх лікарень, їхніх бібліотек”, - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський указом № 497/2019 від 8 липня 2019 року затвердив заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету.

Забезпечення всіх мешканців України доступом до швидкісного інтернету є одним із пунктів передвиборчої програми Зеленського на пост Президента.