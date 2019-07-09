Зеленський підписав указ про запровадження 4G по всій країні

Президент України Володимир Зеленський заходи з покращення доступу до мобільного інтернету.

Відповідний указ №497/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Затвердити заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету”, - ідеться в документі.

Зазначається, що вказані заходи схвалено “з метою забезпечення максимального покриття території України мережами рухомого (мобільного) зв’язку третього та четвертого поколінь, надання широкосмугового доступу до Інтернету, отримання повсюдно громадянами України переваг та можливостей цифрового світу, насамперед у сферах освіти, медицини, електронної комерції, адміністративних послуг, розвитку електронної демократії”.

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Глава держави також доручив Кабінету міністрів у взаємодії з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, забезпечити здійснення заходів з покращення доступу до мобільного Інтернету, затверджених цим указом, та щомісячне інформування Президента про стан їх виконання.