Україна посідає 81 місце за швидкістю інтернету

У рейтингу країн за швидкістю інтернету Україна за рік опустилася на 23 сходинки та посідає 81 місце.

Про це йдеться у результатах дослідження британської компанії Cable.

Згідно з результатами, у 2018 році Україні посідала 58-е місце у рейтингу за швидкістю інтернету. Проте вже цьогоріч країна опустилася до 81-ї сходинки.

Середня швидкість завантаження даних в Україні становить 7,72 Мбіт/с, а завантаження файлу розміром у 5 гігабайт становить 1 годину 28 хвилин 28 секунд.

За даними Cable, лідирує у списку Тайвань, де для завантаження файлу у 5 Гб знадобиться всього 8 хвилин.

На другому місці розташований Сингапур, а трійку замикає острів Джерсі.

Зазначається, що під час дослідження відстежували показники швидкості широкосмугового інтернету в 207 країнах і територіях за останні 12 місяців, що дозволило встановити середню швидкість інтернету для всього світу.