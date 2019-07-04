Україна посідає 81 місце за швидкістю інтернету
Про це йдеться у результатах дослідження британської компанії Cable.
Згідно з результатами, у 2018 році Україні посідала 58-е місце у рейтингу за швидкістю інтернету. Проте вже цьогоріч країна опустилася до 81-ї сходинки.
Середня швидкість завантаження даних в Україні становить 7,72 Мбіт/с, а завантаження файлу розміром у 5 гігабайт становить 1 годину 28 хвилин 28 секунд.
За даними Cable, лідирує у списку Тайвань, де для завантаження файлу у 5 Гб знадобиться всього 8 хвилин.
На другому місці розташований Сингапур, а трійку замикає острів Джерсі.
Зазначається, що під час дослідження відстежували показники швидкості широкосмугового інтернету в 207 країнах і територіях за останні 12 місяців, що дозволило встановити середню швидкість інтернету для всього світу.