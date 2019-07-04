Facebook “воскрес” після глобального збою

У Facebook повідомили про повне відновлення роботи після глобального збою в роботі сервісів.

Про це повідомляється на Twitter компанії.

«Раніше деякі люди і компанії мали проблеми із завантаженням або відправленням зображень, відео та інших файлів в наші програми і на платформах. З того часу проблема була вирішена, ми повинні були повернутися на 100% для всіх», - йдеться в повідомленні.

Керівництво компанії також перепросило за можливі незручності.

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Як повідомлялося, 3 липня в роботі соціальних мереж Facebook, Instagram і WhatsApp стався збій по всьому світу. Більшість користувачів повідомляли про проблеми з зображенням картинок, відео та інших файлів, скаржилися на проблеми із завантаженням новинних стрічок і входом в акаунти.