В роботі Facebook вночі стався збій

Користувачі не отримували повідомлення в Facebook Messenger, а також поскаржилися на проблеми з з'єднанням.

Це випливає з даних на сторінці сервісу Downdetector.

45% користувачів не отримували повідомлення, також 31% людей поскаржилися на проблеми з з'єднанням. Крім того, 23% – не могли авторизуватися.

Про неполадки найчастіше повідомляють жителі США і Великбританії.

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Нагадаємо: раніше стало відомо, що Facebook створить власну криптовалюту Libra, яка стане доступною у 2020 році.