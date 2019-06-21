В роботі Facebook вночі стався збій
Укрінформ
Користувачі не отримували повідомлення в Facebook Messenger, а також поскаржилися на проблеми з з'єднанням.
Це випливає з даних на сторінці сервісу Downdetector.
45% користувачів не отримували повідомлення, також 31% людей поскаржилися на проблеми з з'єднанням. Крім того, 23% – не могли авторизуватися.
Про неполадки найчастіше повідомляють жителі США і Великбританії.
Нагадаємо: раніше стало відомо, що Facebook створить власну криптовалюту Libra, яка стане доступною у 2020 році.