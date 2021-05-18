Перехід до paperless: Мінцифри розробило платформу для державних реєстрів

Міністерство цифрової трансформації розробило платформу для розгортання державних реєстрів, які будуть обмінюватися даними з іншими реєстрами автоматично, що дозволить державним органам не вимагати паперові документи чи довідки для надання послуг.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30.Цифровізація".

"Ми хочемо відійти від таких схем, коли раніше купували реєстри, вкладали в них сотні мільйонів гривень і сьогодні навіть немає можливості підключитися до цих реєстрів, ми хочемо, щоб сьогодні за мінімальні гроші, дуже швидко, без залежності від підрядника можна було зробити реєстр, який обмінюватиметься даними з іншими реєстрами", - розповів Федоров.

Він додав, що платформа вже готова, наразі на ній у пілотному форматі створено один з реєстрів. Віцепрем'єр зазначив, що платформа буде допрацьовуватися протягом року.

«По суті фундамент цифрової держави – це обмін між реєстрами. Всі проблеми з папірцями, довідками та чергами виникають сьогодні тільки через те, що державні органи не вміють обмінюватися даними між собою», - наголосив очільник Мінцифри.

За словами Федорова, вирішення проблеми обміну даними між реєстрами – це ведення режиму paperless («без паперу»), який почне діяти в Україні після ухвалення парламентом відповідного закону. «Цей закон є революційним. Я впевнений, що в найближчі місяці він буде ухвалений і, як ми і планували, в період з 24 серпня по 1 вересня ми увійдемо в режим paperless», - зазначив він.

Федоров підкреслив, що наразі у Мінцифри створюють всю необхідну інфраструктуру, яка допоможе державним органам влади перейти у режим paperless.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Цифровізація» 17 травня заявив, що Україна увійде у режим paperless із 24 серпня цього року.

Законопроєкт «Про особливості надання електронних публічних послуг» (№5495), що запроваджує режим “без паперу”, в рамках якого державні органи не матимуть права вимагати паперові документи для надання послуг, зареєстрований у Верховній Раді 14 травня 2021 року.