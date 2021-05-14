У Раді зареєстрували законопроєкт про режим «без паперів» - Федоров

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт «Про особливості надання електронних публічних послуг» (№5495), що запроваджує режим «без паперу», в рамках якого державні органи не матимуть права вимагати паперові документи для надання послуг.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці.

«Режим «без паперів» прискорить цифровізацію України та забезпечить максимально комфортні умови кожному громадянину. Законопроєкт встановлює поняття е-послуг та закріплює особливості їх надання. Адже до сьогодні законодавство України не регулювало питання надання державних послуг в електронній формі», - написав віцепрем'єр.

Він додав, що після ухвалення законопроєкту жодна державна інституція не зможе вимагати від українців «нескінченних» папірців або довідок. Однак якщо людині зручно використовувати паперові документи для отримання послуг, то вона матиме на це право. Законопроєкт також передбачає можливість автоматично отримувати послуги без участі чиновника через електронні сервіси.

«Мінцифра працює над забезпеченням необхідною IT-інфраструктурою всіх державних органів. Удосконалює законодавство та створює нові цифрові рішення. Наша мета - щоб Україна стала найзручнішою країною у світі, з точки зору отримання онлайн-послуг для людей», - зазначив Федоров.

Згідно з інформацією на сайті ВР, ініціатоами відповідного законопроєкту є 117 народних депутатів.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський на презентації нових сервісів та цифрових послуг Diia Summit у жовтні 2020 року заявив, що Україна з 2021 року розпочне входження до режиму paper less (без паперів), коли державні органи припинять вимагати від громадян паперові довідки чи інші документи для отримання державних послуг.