Франція, Німеччина й Іспанія разом розроблятимуть винищувач майбутнього

Франція, Німеччина та Іспанія остаточно домовилися про спільне створення багатофункціонального винищувача шостого покоління за програмою SCAF – авіаційної системи майбутнього.

Про це повідомила 17 травня міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми щойно досягли домовленості між державами про SCAF. Демонстраційний варіант винищувача майбутнього буде створений до 2026 року. А оперативних спроможностей він має досягти до 2040-го», - заявила міністр.

Як зазначається, співпраця трьох країн у цьому проєкті є важливим чинником для захисту своїх суверенітетів та Європи загалом.