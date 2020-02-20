Технологія стелс та інтегровані дрони: Франція та Німеччина створять винищувач майбутнього
Церемонія підписання пройшла у четвер у Парижі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Бойова авіаційна система майбутнього (SCAF) демонструє нашу рішучість і наші амбіції заради європейської оборони», - заявила міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі після схвалення угоди спільно із своєю німецькою колегою Аннегретою Крамп-Карренбауер.
Глава французького оборонного відомства назвала ці домовленості про співробітництво у сфері оборони історичною європейською подією. За її словами, це є сучасний та конкурентний проєкт, який буде спроможний відповідати на стратегічні виклики із застосовуванням технології майбутнього.
Проєкт вартістю у 150 млн євро буде фінансуватися рівними частинами обома сторонами. Йдеться про створення багатофункціонального винищувача за технологією стелс з інтегрованими дронами, а також відповідної інфраструктури для застосування й обслуговування літаків.
Очікується, що упродовж наступник декількох місяців до проєкту приєднається Іспанія, яка внесе додаткові 45 млн євро.
Головними виконавцями проєкту є європейський аерокосмічний гігант Airbus та французька Dassault Aviation.