Марсохід виявив загадкові гірські породи на дні кратера

Марсохід виявив загадкові гірські породи на дні кратера

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Укрінформ
Марсохід NASA Perseverance сфотографував загадкові гірські породи на дні кратера Єзеро на Червоній планеті.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Space.com.

Кадри вдалося отримати за допомогою пристрою Mastcam-Z з двома камерами та масштабуванням, який знаходиться на поверхні марсохода.

Також Perseverance детально вивчив сусідні гірські породи за допомогою двох інших інструментів – лазера SuperCam і камери WATSON («Ширококутний топографічний датчик для операцій і інженерії») на кінці свого маніпулятора.

Як зазначається, команда місії хоче дізнатися, чи є походження каменів вулканічним або ж осадовим. Вулканічні породи можуть служити геологічними годинниками, дозволяючи дослідникам краще зрозуміти історію та еволюцію Єзеро, в якому мільярди років тому перебували озеро і дельта річки.

А осадові породи, які з часом утворюються в результаті осаду бруду і піску, мають великий потенціал для збереження ознак марсіанського життя, якщо воно коли-небудь існувало в Єзеро.

Пошук біосигнатур - одне з двох основних завдань місії Perseverance, разом зі збором і зберіганням декількох десятків зразків, які потенційно мають астробіологічне значення.

Цей марсіанський матеріал буде доставлений на Землю в рамках спільної кампанії NASA і Європейського космічного агентства, можливо, вже в 2031 році.

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Для визначення походження порід Єзеро може знадобитися шліфування їх поверхонь і отримання інформації про склад з їх надр за допомогою двох інших інструментів на маніпуляторі марсохода: PIXL («Планетарний інструмент для рентгенівської літохіміі») і SHERLOC («Сканування придатних для життя середовищ для органічних і хімічних речовин»), йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, марсохід Perseverance Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) прибув на Марс 18 лютого після майже 7 місяців польоту.

19 квітня NASA вперше в історії запустило літальний апарат на Марсі - надлегкий мінігелікоптер Ingenuity. Вертоліт вартістю 85 млн дол. став першим літальним апаратом, запущеним на іншій планеті.

Фото: nasa.gov

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