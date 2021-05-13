Політ гелікоптера NASA на Марсі показали у 3D

Інженери NASA візуалізували третій політ гелікоптера Ingenuity на Марсі у форматі 3D.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт NASA.

Як зазначається, нове відео дає глядачам відчуття присутності на Червоній планеті і дозволяє побачити політ немов від першої особи.

Кадри вдалося отримати за допомогою пристрою Mastcam-Z з двома камерами та масштабуванням, який знаходиться на поверхні марсохода Perseverance

Політ був здійснений 25 квітня, тоді гелікоптер піднявся на висоту п'ять метрів, полетів у бік на 50 м і повернувся у вихідну точку.

Як повідомляв Укрінформ, марсохід Perseverance Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) прибув на Марс 18 лютого після майже 7 місяців польоту.

19 квітня NASA вперше в історії запустило літальний апарат на Марсі - надлегкий мінігелікоптер Ingenuity.

Вертоліт вартістю 85 млн дол. став першим літальним апаратом, запущеним на іншій планеті.

8 травня марсовий гелікоптер NASA Ingenuity здійснив уже п'ятий політ та завершив свою першу подорож. Під час останнього польоту гелікоптер піднявся на рекордну висоту десять метрів. У ході виконання польоту Ingenuity зробив кольорові зображення території, над якою пролітав. Загалом цей політ Ingenuity тривав 108 секунд.

Фото, відео: NASA