Політ гелікоптера NASA на Марсі показали у 3D
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт NASA.
Як зазначається, нове відео дає глядачам відчуття присутності на Червоній планеті і дозволяє побачити політ немов від першої особи.
Кадри вдалося отримати за допомогою пристрою Mastcam-Z з двома камерами та масштабуванням, який знаходиться на поверхні марсохода Perseverance
Політ був здійснений 25 квітня, тоді гелікоптер піднявся на висоту п'ять метрів, полетів у бік на 50 м і повернувся у вихідну точку.
Як повідомляв Укрінформ, марсохід Perseverance Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) прибув на Марс 18 лютого після майже 7 місяців польоту.
19 квітня NASA вперше в історії запустило літальний апарат на Марсі - надлегкий мінігелікоптер Ingenuity.
Вертоліт вартістю 85 млн дол. став першим літальним апаратом, запущеним на іншій планеті.
8 травня марсовий гелікоптер NASA Ingenuity здійснив уже п'ятий політ та завершив свою першу подорож. Під час останнього польоту гелікоптер піднявся на рекордну висоту десять метрів. У ході виконання польоту Ingenuity зробив кольорові зображення території, над якою пролітав. Загалом цей політ Ingenuity тривав 108 секунд.
Фото, відео: NASA