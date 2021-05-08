Марсовий гелікоптер NASA Ingenuity здійснив п'ятий політ на Марсі та завершив свою першу подорож.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт NASA.

Під час п'ятого польоту гелікоптер піднявся на рекордну висоту в десять метрів. У ході виконання польоту Ingenuity зробив кольорові зображення території, над якою пролітав. Загалом цей політ Ingenuity тривав 108 секунд.

Як повідомлялося, мінігелікоптер Ingenuity Національного агентства США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) здійснив уже четвертий упродовж декількох тижнів успішний політ на Червоній планеті.

Фото: NASA/JPL-Caltech