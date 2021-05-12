З'явився робот, що пакує авокадо - 240 штук за хвилину

Нідерландська компанія Nature’s Pride представила робота Speedpacker, що пакує до 240 авокадо за хвилину на трьох потокових лініях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fruitnet.

«Нам вдалося автоматизувати процес пакування авокадо, які раніше пакувалися вручну», - заявили у Nature’s Pride.

У компанії заявили, що робот дозволяє їй упаковувати ергономічно та ефективно, не поступаючись якості. Всього процес із розробки робота зайняв два роки.

Як повідомляв Укрінформ, дослідники з Університету Монаша (Австралія) розробили робота зі штучним інтелектом, який може самостійно збирати яблука.