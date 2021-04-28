В Австралії розробили робота, який може збирати одне яблуко за 7 секунд

Дослідники з Університету Монаша (Австралія) розробили робота зі штучним інтелектом, який може самостійно збирати яблука.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

Для сканування дерев та виявлення фруктів робот використовує камери й алгоритм на основі штучного інтелекту.

«Робот збирає яблука за допомогою спеціально розробленої «руки» з чотирма пальцями та системою всмоктування, яка ефективно зриває яблука з дерева, мінімізуючи пошкодження плодів та самого дерева», - заявив дослідник Чао Чен.

За даними вчених, робот ідентифікує понад 90% яблук, які знаходяться в полі зору його камер та на відстані до 1,2 метрів. Апарат також може працювати в поганих погодних умовах та під час блискавки.

Зазначається, що робот витрачає 7 секунд на те, щоб зібрати одне яблуко.

Як повідомляв Укрінформ, стартап з американського Сієтла Carbon Robotics розробив автономного робота зі штучним інтелектом Autonomous Weeder, який термолазером видаляє бур’ян на полях.

Фото: Monash University