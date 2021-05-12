Як і де в Україні працюватиме штучний інтелект - уряд затвердив план

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021-2024 роки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 12 травня.

Згідно з текстом пояснювальної записки до розпорядження, план заходів затверджено з метою впровадження технологій штучного інтелекту у сферах: освіти, економіки, публічного управління, кібербезпеки, оборони та інших сферах, для забезпечення довгострокової конкурентоспроможності України на міжнародному ринку. План заходів визначає напрями та механізми реалізації основних базових завдань розвитку технологій штучного інтелекту.

Зазначається, що основні базові завдання розвитку технології наступні: вдосконалити правове регулювання штучного інтелекту, покращити якість вищої освіти та освітніх програм, спрямованих на підготовку спеціалістів у галузі штучного інтелекту в закладах освіти та впровадити інноваційні проєкти з використанням цієї технології. Крім цього, базовими завданнями плану є: підвищення рівня інформаційної безпеки та захисту даних в інформаційно-телекомунікаційних системах державних органів, а також забезпечення використання технологій штучного інтелекту в оборонних системах, сфері охорони здоров’я, сфері правосуддя та для проведення аналізу ефективності системи публічного управління.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 2 грудня 2020 року схвалив Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні.

Концепція розрахована до 2030 року і спрямована на підвищення конкурентоспроможності України завдяки використанню технологій штучного інтелекту в соціально-економічній, науково-технічний, оборонній, екологічній та національно-культурній сферах загальнодержавного значення.