Штучний інтелект «навчили» виявляти COVID-19 у КТ-знімках

Дослідники з китайського університету Гонконгу (CUHK) розробили систему на основі штучного інтелекту, який може виявляти коронавірус (COVID-19) на знімках грудної клітини, що були зроблені комп’ютерною томографією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BioWorld.

Система може забезпечити негайні результати, не потребуючи лікарів для інтерпретації знімків.

«При традиційній клінічній діагностиці огляд та інтерпретація одного рентгенівського знімка грудної клітки займає у лікарів щонайменше 5-10 хвилин. На відміну від цього система на основі штучного інтелекту може точно оцінювати ті самі дані приблизно за 40 мілісекунд, демонструючи величезний потенціал для підтримки клінічної практики в режимі реального часу», - заявила професор Тіффані Со.

Дослідницька група вважає, що цю систему можна у майбутньому використовувати при виявленні уражень легенів, таких як рак легенів та різні легеневі інфекції, такі як пневмонія.

Поки що невідомо, коли система на основі штучного інтелекту можу з’явитися на ринку.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 30 квітня зафіксували 151 141 668 випадки зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 179 474 смерті, одужала 128 549 571 особа.