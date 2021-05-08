У США прогнозують, що уламки китайської ракети можуть впасти на Землю

Уламки китайської ракети Long March 5B прогнозовано ввійдуть в атмосферу Землі над Тихим океаном зранку 9 травня. Однак час та місце можливого падіння уламків ракети все ще може змінитись.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Твітері платформа Space Track.

Згідно з оцінкою Space Track, передбачуваний повторний вхід уламків ракети до атмосфери Землі має відбутися 9 травня о 2:52 за всесвітнім координованим часом (UTC). Куди саме впадуть уламки ракети ㅡ наразі точно невідомо.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня Китай запустив на орбіту ракетоносій Long March 5B масою 22 тонни з базовим модулем своєї майбутньої космічної станції. При цьому після виведення супутника крупні частини ракети відхиляються від орбіти у неконтрольований спосіб та, як очікується, мають упасти на Землю найближчими днями.

У Китаї запевняють, що більша частина ракети згорить в атмосфері. Водночас у Пентагоні не виключають, що деякі уламки внаслідок неконтрольованого падіння можуть завдати шкоди, зокрема населеним частинам Земної кулі.