Корабель Crew Dragon відстикувався від МКС

Американський космічний корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту відстикувався від Міжнародної космічної станції та почав повернення на Землю.

Як передає Укрінформ, про це NASA повідомляє у Твіттері.

«Розстикування підтверджено! Після 167 днів у космосі - максимальної кількості для американського космічного корабля з моменту останньої місії Skylab в 1974 році - астронавти повертаються додом », - йдеться в повідомленні.

Undocking confirmed! After 167 days in space – the most for a U.S. spacecraft since the final Skylab mission in 1974 – NASA’s @SpaceX Crew-1 astronauts are coming home. Splashdown is set for 2:57am ET (6:57 UT). Ask questions using #LaunchAmerica. pic.twitter.com/Np49P4mxxl — NASA (@NASA) May 2, 2021

Зазначається, що прибуття екіпажу на Землю очікується о 2:57 за часом Східного узбережжя США (9:57 за Києвом). Капсула з астронавтами приводниться в Мексиканській затоці поблизу узбережжя штату Флорида.

На борту Crew Dragon перебувають астронавти NASA Майкл Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїчі Ногучі.

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Як повідомляв Укрінформ, 8 листопада 2020 року члени екіпажу першого регулярного польоту новітнього американського космічного корабля Crew Dragon-1 компанії SpaceX прибутку на космодром на мисі Канаверал у Флориді напередодні старту до Міжнародної космічної станції. У ніч проти 16 листопада (за київським часом) компанія SpaceX і космічне агентство NASA здійснили запуск ракети Falcon 9 з першої оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС.

17 листопада 2020 року космічний корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС).