2021-2030. Флот дронів став на чергування

Це потенційно відкриває шлях до революції в безпілотних перельотах

На землі Кремль може брязкати зброєю скільки завгодно, але загроза у війні шостого покоління надходитиме з неба. Стало відомо, що НАТО створило перший у світі бойовий флот, повністю складений із безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Його розміщено на італійській військово-морській базі аeroporto “Cosimo Di Palma” di Sigonella в містечку Сігонелла, о.Сицилія. Новий підрозділ безпосередньо підпорядковуватиметься повітряному командуванню Альянсу, що знаходиться на авіабазі Рамштайн, Німеччина.

Зі своїм залякуванням Москва знову запізнилася. Місяців на п’ять.

База НАТО в Сігонеллі, о.Сицилія

Про готовність до виконання будь-яких місій командувач Європейським командуванням Збройних сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Тод Уолтерс (Tod Daniel Wolters) стримано доповів акурат після того, як на початку лютого 2021 р. НАТО отримало п’ятий і останній БПЛА “Northrop Grumman RQ-4D Global Hawks”, створений американською “Northrop Grumman Corporation”.

Тод Уолтерс

Контракт на закупівлю і початкове обслуговування п’яти новітніх безпілотників було укладено ще у травні 2012 р. За реалізацію амбіційного плану агентство “NAGSMA” (“NATO Alliance Ground Surveillance Management Agency”, Агентство наземного спостереження Альянсу) заплатило корпорації “Northrop Grumman” $1,7 млрд.

Хоча за бойовими завданнями та дизайном важкий дрон “RQ-4D Global Hawks” схожий на “Lockheed U-2”, культовий шпигунський літак 1950-х років, проте це абсолютно інший клас. Безпілотник нового покоління здатен все чітко бачити – крізь товстих шар хмар, навіть у піщану бурю і… миттєво передавати зображення на величезні відстані, у реальному часі, панорамно оглядаючи всю потрібну територію.

Підсумок? Завершення будівництва небаченого повітряного флоту Альянсу стало “важливою віхою на шляху до поліпшення розуміння навколишнього середовища”.

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Отже, генерал Тод Уолтерс оголосив у Кельні (Німеччина) про готовність до виконання стратегічних завдань п’яти розвідувальних дронів Північно-атлантичного альянсу. Безпілотники “RQ-4D Global Hawks”, якими з авіабази Біл (Beale Air Force Base), Каліфорнія, на відстані керують пілоти 12-ї розвідувальної ескадрильї (12th Reconnaissance Squadron) 69-ої розвідувальної групи (69th Reconnaissance Group) ВПС США.

Окрім того, введено в дію надновітнє наземне обладнання – “AGS” (“Alliance Ground Surveillance”, Спостереження за наземною ситуацією), потрібне для наземного спостереження та оперативного управління; воно створювалось і вивірялось останні дев’ять років. Поки що йдеться про те, що мета флоту – виключно аеро- і фотозйомка потенційних загроз, особливо – в місцях, близьких до кордонів країн-членів Альянсу.

Х’юстон Кантвелл

Ніякої додаткової логістики американцям не знадобилося. 12 листопада 2019 р. за якихось 20 годин перший безпілотник сам прилетів із авіабази Палмдейл, Каліфорнія, до Головної операційної бази (Main Operating Base, MOB) НАТО зі спостереження за наземними цілями, розташованої в Сігонеллі, о.Сицилія. Згодом, отримавши завдання від безпосереднього командира підрозділу, бригадного генерала Х’юстона Кантвелла (Houston Cantwell) безпілотник став на бойове чергування.

Керівник програми “AGS” НАТО бригадний генерал Х'юстон Кантвелл та його заступник полковник Стефано Б'янка перед п'ятим “RQ-4D Global Hawks”

Яка, так би мовити, продуктивність “RQ-4D Global Hawks”? На добу модель БПЛА може оцінювати і передавати потрібні дані з площі приблизно 100 000 км². Розшифруємо абревіатуру в назві: “R” – позначка Департаменту оборони США для розвідувальної техніки; “Q” – безпілотна система літаків. “4” – номер серії спеціально створених БПЛА; “D” – модифікація для розвідувальних цілей НАТО.

У ці 15 тонн бойової маси впаковані розвідка, безконтактне націлювання, контроль ефективності вогневого удару, тобто сама парадигма війни шостого покоління. Іграшка не з дешевих… Уряду США один “RQ-4D Global Hawks” коштує $37,6 млн. Хоча, якщо підсумувати всі витрати на літак, рахуючи наукові дослідження та розробку, вартість одиниці зростає до $123,2 млн.

Чи вартує гра свічок?

Головна ціль війни шостого покоління – не знищення ворожої армії, а розгром економічного потенціалу супротивника і, як наслідок, зміна політичного режиму.

Такі-то справи.

Можемо показати, що то за безпілотник ХХІІ століття:

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З’ясуємо й деякі деталі. Оскільки всередину зазирати – сувора військова таємниця, тому наведемо трохи сухих цифр.

► Загальні характеристики:

● Підрядники: “Northrop Grumman Corporation” (генеральний; місце знаходження – Уест-Фолс-Черч, Вірджинія), “Raytheon” (Уолтем, Массачусетс) і “L3 Technologies” (Нью-Йорк).

● Вартість (модель “RQ-4D”): $37,6 млн.

● Основна функція: надвисотна та наддалека аеророзвідка, спостереження і рекогносцировка.

● Екіпаж (дистанційно): три (пілот LRE – підтримка комунікаційних зв’язків, пілот MCE – управління місією, оператор датчиків – бортовий інженер).

● Максимальна тривалість польоту: 32 години (без дозаправки).

● Озброєння: немає.

► Технічні характеристики:

● Силова авіаустановка: турбовентиляторний двигун “Rolls Royce-North American AE 3007H”.

● Надійність: 23 мільйони годин.

● Злітна тяга: 38 кН⋅с (8500 фунт-сила-годин).

● Система підігріву палива: ніяких небезпечних чи спеціалізованих добавок.

● Матеріали: фюзеляж – алюмінієвий, крила – вуглецевий композит.

● Обладнання для фото- і відеозйомки: мультиплатформовий радар із синтезованою апертурою (РСА) MP-RTIP для використання за будь-якої погоди + мультиспектральна фотокамера MS-177 для цілодобової роботи.

● Надійні комунікації: різноманітні комерційні та державні опції супутникового зв’язку, що дозволяє безпілотнику завжди перебувати в зоні досяжності.

● Швидкість: 575 км/год.

● Дальність дії: 19 466 км.

● Стеля: 18 300 м.

► Розміри:

● Розмах крил: 39,9 м.

● Довжина: 14,5 м.

● Висота: 4,7 м.

● Вага: 6 781 кг.

● Максимальна злітна вага: 14 628 кг.

● Запас палива: 7 847 кг.

● Корисне навантаження: 1 360 кг.

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На відміну від Кремля, Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг (Jens Stoltenberg; 1959) нікого не лякає, але якось між іншим ще 15 лютого 2021 р. нагадав у Брюсселі забудькам із числа “іх-там-нєт” про існування програми “AGS” (“Alliance Ground Surveillance”, Спостереження за наземною ситуацією), що є високоточним і практичним прикладом впровадження Альянсу “руйнівних” і “новітніх” технологій.

До проєкту залучені 15 держав: США, Німеччина, Італія, Норвегія, Данія, Люксембург, Польща, Чехія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина і Словенія. Разом із тим, усі члени НАТО матимуть доступ до унікальних даних, отриманих із застосування Програми спостереження за наземною ситуацією.

Над створенням “AGS” працювали провідні аерокосмічні гіганти планети.

До американської “Northrop Grumman Corporation” (90 тис. працівників; річний прибуток – понад $30 млрд) долучалися норвезька “Kongsberg Gruppen”, європейська “Airbus Group” та італійська “Leonardo”. Тобто всі найпотужніші виробники високотехнологічної зброї світу в царині оборонних, аерокосмічних, морських та наземних систем управління. Це так – для знаття.

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Як заявила ЗМІ віце-президент американської “Northrop Grumman Corporation” та генеральний директор з питань автономних систем Джейн Бішоп (Jane Bishop):

- Прихильність всіх партнерів команди, що працювали над Програмою спостереження за наземною ситуацією (AGS), як урядових структур, так і промислових груп, продемонструвала неймовірну відданість справі. Адже, представляючи різні культури, спілкуючись різними мовами, працюючи в різних часових поясах, всі ми були націлені на досягнення єдиної мети – забезпечити НАТО, наш Альянс критично важливим інструментом оцінки наземної ситуації.

Джейн Бішоп

Із чого все почалося?

Звісно, з бойової місії в Афганістан, де безпілотники першої моделі – “RQ-4А Global Hawks” стали високотехнологічною платформою, що змінила правила війни, забезпечуючи мир через злагоджену боєздатність: послухаймо із перших вуст…

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Що дозволяє безпілотник нового класу, прозваний в НАТО “Феніксом”?

З неба БПЛА “RQ-4D Global Hawks” озброюють Альянс сучасними засобами розвідки, спостереження і рекогносцировки (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – ISR). Іншими словами, вони допомагають спостерігати за величезними територіями, забезпечуючи в будь-який час повну картину того, що відбувається на землі. Це – наче весь генштаб ви підняли у повітря і дали йому мільйон очей та імплантували штучний інтелект.

Яка точність інформації високоточного інструмента реагування на кризові ситуації?

Із висоти майже двох десятків кілометрів “RQ-4D Global Hawks” здатен побачити й ідентифікувати… навіть саморобні вибухові пристрої.

Тут усе на найвищому рівні. Готують екіпажі з трьох пілотів для польотів “Глобальних Яструбів” кращі з кращих – 22 провідні інструктори ВПС США.

Між іншим, високий чиновник НАТО доволі м’яко – для знахабнілих гамадрилів – натякнув: від минулого літа перший “Глобальний Яструб” регулярно виконує польоти над Прибалтикою, контролюючи заразом південну і східну частини Середземномор’я.

Дивіться, як це виглядає у пропорціях та… літає.

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На закінчення – про світові рекорди.

Якби не міжнародна ситуація і брязкання зброєю з-за порєбріка, безпілотники цього класу могли б виконувати купу мирної роботи. Зокрема моделі “Global Hawk” стали першими БПЛА, сертифікованими Федеральним управлінням цивільної авіації США (Federal Aviation Administration, FAA). Бо на ринку авіаперевезень у Сполучених Штатах вони створили прецедент, бо без попереднього повідомлення здійснюють власні польоти та використовують цивільні повітряні коридори. Це потенційно відкриває шлях до революції в безпілотних перельотах, рахуючи перевезення дистанційно керованих вантажних або навіть ведення пасажирських авіалайнерів. Але то зовсім інша історія.

А тепер, будь ласка, два саме світових рекорди від “Northrop Grumman Corporation”.

23 квітня 2001 р. “Global Hawk” став першим у світі безпілотником, що перетнув найбільший у світі – Тихий океан, приземлившись в Австралії після перельоту тривалістю 23 години 20 хвилин.

29 березня 2013 р. “Global Hawk RQ-4A”, тобто модель першої серії, встановив рекорд тривалості повномасштабної експлуатації БПЛА, здійснивши 34,3-годинний політ на висоті до 18,3 км, вилетівши з бази ВПС США у Гранд Форкс, Північна Дакота. Що цікаво, всі пілоти були жінками.

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Проте, США налаштовані рішуче… 21 січня 2021 р. американська аерокосмічна корпорація “Northrop Grumman” отримала контракт – невизначена поставка/невизначена кількість – вартістю $3,6 млрд на підтримку та модернізацію Аерокосмічного вузла зв’язку для підтримки на полі бою (Battlefield Airborne Communications Node, BACN). Саме він інтегрально об’єднує в єдину ударну силу літаки, дрони та наземні війська, які використовують різні стандарти і частоти зв’язку.

Починаючи з 2009 р., у поєднанні з застосуванням безпілотників “Global Hawk” Аерокосмічний вузол зв’язку не лише озброює оперативні військам важливою інформацію для атаки чи оборони, але й формує саму перемогу над ворогом. Стверджується, що Аерокосмічний процесор (Airborne Executive Processor, AEP) нового покоління гарантуватиме ще стійкіший шлюз у небі, який прийматиме, координуватиме та розподілятиме зв’язок між усіма учасниками бою по всій лінії фронту.

Свого часу Аерокосмічний вузол зв’язку (BACN) був розроблений корпорацією “Northrop Grumman” для швидкого реагування на Спільну термінову оперативну потребу (Joint Urgent Operational Need, JUON). Адже за відсутності прямої видимості оперативна комунікація гальмувалася. Отож, “JUON” заповнив усі прогалини у злагодженні різних родів військ та окремих тактичних підрозділів.

Раніше, не маючи під час бою надійного зв’язку між собою, окремі підрозділи в основному здогадувалися про тактичну ситуацію на полі загальної битви. Від березня 2017 р. Аерокосмічний вузол зв’язку, підсилений Аерокосмічним процесором, усунув ці проблеми, забезпечивши на різних рівнях – від рядового в окопі до генерала у штабі – вкрай важливу зорієнтованість у поточній бойовій ситуації. За їхнього використання вже проведено мінімум 10 тис. бойових операцій.

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Що насправді вражає, з огляду на явну комерційну вигоду величезних держзамовлень, згадувана тут американська аерокосмічна корпорація й досі не перетворилася на високотехнологічного яструба війни, а раз-у-раз вражає мирними досягненнями.

З останніх фактів…

12 квітня 2021 р. “Northrop Grumman Corporation” та її дочірнє підприємство “SpaceLogistics LLC” успішно стикували на геостаціонарній орбіті свій космічний апарат-робот “Mission Extension Vehicle-2” (“Апарат подовження місії-2”; MEV-2) із європейським комерційним супутником зв’язку “Intelsat 10-02” (IS-10-02).

Космічний апарат-робот “Mission Extension Vehicle-2”

Мета? Надання комплексу послуг із продовження технологічного життя апарату замовника. По виконанні високотехнологічного обслуговування супутника розстиковка успішно завершилася о 13:34 за північно-американським східним часом.

На завершення додам таке: поки що у світі корпорація “Northrop Grumman” – єдиний постачальник послуг на продовження життя комерційних супутників вартістю $150-$300 млн. І два з половиною тижні тому мав місце другий випадок, коли приватна американська компанія успішно стикувала свій космічний апарат-робот на навколоземній орбіті та виконала заплановане технічне обслуговування супутника.

Річний абонемент на ТО супутника коштує $13 млн, а контракт “Northrop Grumman Corporation” укладає мінімум на п’ять років. Не перестаєш дивуватися досягненням сучасної науки і техніки.

Олександр Рудяченко

Використані джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Інфографіка з цієї теми: "Американський безпілотник-розвідник «RQ-4D Global Hawk»"