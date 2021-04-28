Американський безпілотник-розвідник «RQ-4D Global Hawk». Інфографіка
Стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат, що є найбільшим за розмірами та масою серійним БПЛА в світі.
Загальні характеристики:
Підрядники: “Northrop Grumman Corporation” (генеральний; Уест-Фолс-Черч, Вірджинія), “Raytheon” (Уолтем, Массачусетс) і “L3 Technologies” (Нью-Йорк)
Вартість (модифікація RQ-4A): $37,6 млн.
Основна функція: надвисотна та наддалека аеророзвідка, спостереження і рекогносцировка.
Екіпаж (дистанційно): три «пілоти» (пілот LRE – підтримка комунікаційних зв’язків, пілот MCE – управління місією, оператор датчиків – бортовий інженер).
Максимальна тривалість польоту: 32 години (без дозаправки).
Озброєння: немає.
Технічні характеристики:
Силова авіаустановка: “Rolls Royce-North American AE 3007H turbofan”.
Система підігріву палива: ніяких небезпечних чи спеціалізованих добавок.
Злітна тяга: 38 кН (8500 фунтів сили).
Матеріали: фюзеляж – алюмінієвий, крила – вуглецевий композит.
Обладнання для фото- і відеозйомки: мультиплатформовий радар із синтезованою апертурою (РСА) MP-RTIP для будь-якої погоди + мультиспектральна фотокамера MS-177 для цілодобової роботи.
Надійні комунікації: різноманітні комерційні та державні опції супутникового зв’язку, безпілотник у зоні досяжності.
Швидкість: 575 км/год.
Дальність дії: 19 466 км.
Стеля: 18 300 м.
Розміри:
Розмах крил: 39,9 м.
Довжина: 14,5 м.
Висота: 4,7 м.
Вага: 6 781 кг.
Максимальна злітна вага: 14 628 кг.
Запас палива: 7 847 кг.
Корисне навантаження: 1 360 кг.
Оглядовий матеріал з цієї теми – читайте вже невдовзі.
Олександр Рудяченко