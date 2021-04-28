Американський безпілотник-розвідник «RQ-4D Global Hawk». Інфографіка

Стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат, що є найбільшим за розмірами та масою серійним БПЛА в світі.

Загальні характеристики:

Підрядники: “Northrop Grumman Corporation” (генеральний; Уест-Фолс-Черч, Вірджинія), “Raytheon” (Уолтем, Массачусетс) і “L3 Technologies” (Нью-Йорк)

Вартість (модифікація RQ-4A): $37,6 млн.

Основна функція: надвисотна та наддалека аеророзвідка, спостереження і рекогносцировка.

Екіпаж (дистанційно): три «пілоти» (пілот LRE – підтримка комунікаційних зв’язків, пілот MCE – управління місією, оператор датчиків – бортовий інженер).

Максимальна тривалість польоту: 32 години (без дозаправки).

Озброєння: немає.

Технічні характеристики:

Силова авіаустановка: “Rolls Royce-North American AE 3007H turbofan”.

Система підігріву палива: ніяких небезпечних чи спеціалізованих добавок.

Злітна тяга: 38 кН (8500 фунтів сили).

Матеріали: фюзеляж – алюмінієвий, крила – вуглецевий композит.

Обладнання для фото- і відеозйомки: мультиплатформовий радар із синтезованою апертурою (РСА) MP-RTIP для будь-якої погоди + мультиспектральна фотокамера MS-177 для цілодобової роботи.

Надійні комунікації: різноманітні комерційні та державні опції супутникового зв’язку, безпілотник у зоні досяжності.

Швидкість: 575 км/год.

Дальність дії: 19 466 км.

Стеля: 18 300 м.

Розміри:

Розмах крил: 39,9 м.

Довжина: 14,5 м.

Висота: 4,7 м.

Вага: 6 781 кг.

Максимальна злітна вага: 14 628 кг.

Запас палива: 7 847 кг.

Корисне навантаження: 1 360 кг.

Оглядовий матеріал з цієї теми – читайте вже невдовзі.

Олександр Рудяченко