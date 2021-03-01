У Кореї створюють власний винищувач – показали перший прототип
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
Над проєктом вартістю 7,9 млрд доларів США працювали ще з 2015 року.
У винищувачі, який може перевозити вантаж до 7 700 кг, є місце для 10 ракет типу «повітря-повітря» та іншої зброї. Військовий літак може розганятися до 2 200 км за годину та долати відстані до 2 900 км.
Перший тестовий політ очікується у 2022 році, а виготовлення повноцінного винищувача повинно завершитися вже до 2026 року.
За даними чиновників, повітряні сили Південної Кореї отримують 40 екземплярів KF-X до 2028 року та ще 80 до 2032 року.
Зазначається, що громадськість зможе побачити прототип вже у квітні цього року.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні, на аеродромі «Гостомель», тестують систему глобальної супутникової навігації (GNSS) для посадки літаків.
Фото: Yonhap