У Кореї створюють власний винищувач – показали перший прототип

У Південній Кореї розробили перший прототип винищувача нового покоління KF-X власного виробництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Над проєктом вартістю 7,9 млрд доларів США працювали ще з 2015 року.

У винищувачі, який може перевозити вантаж до 7 700 кг, є місце для 10 ракет типу «повітря-повітря» та іншої зброї. Військовий літак може розганятися до 2 200 км за годину та долати відстані до 2 900 км.

Перший тестовий політ очікується у 2022 році, а виготовлення повноцінного винищувача повинно завершитися вже до 2026 року.

За даними чиновників, повітряні сили Південної Кореї отримують 40 екземплярів KF-X до 2028 року та ще 80 до 2032 року.

Зазначається, що громадськість зможе побачити прототип вже у квітні цього року.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні, на аеродромі «Гостомель», тестують систему глобальної супутникової навігації (GNSS) для посадки літаків.

Фото: Yonhap