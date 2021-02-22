Hyundai планує передати Україні технології для локалізації виробництва

Південнокорейська компанія Hyundai Corporation планує домовитись з Україною про інвестиції та передачу технологій для локалізації виробництва.

Про це заявив віцепрезидент підрозділу комерційного транспорту та енергетики Hyundai Corporation Юн Сук Чой під час відеовключення на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Корпорація Hyundai має намір розпочати детальні переговори про можливість інвестувати в Україну та передавати технології для локалізації виробництва складних технологій", - сказав Юн Сук Чой.

Він також запросив Президента України та урядових представників відвідати об'єкт компанії у Кореї.

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури розглядає можливість співпраці з Hyundai Corporation для будівництва високошвидкісних залізниць в Україні

Україна до Євро-2012 закупила 10 південнокорейських швидкісних поїздів Hyundai, які становлять більшість рухомого складу філії УЗ "Українська швидкісна залізнична компанія".