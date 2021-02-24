В Україні тестують систему супутникової навігації для посадки літаків

В Україні, на аеродромі "Гостомель", тестують систему глобальної супутникової навігації (GNSS) для посадки літаків.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів директор Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Андрій Ярмак на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура».

"Разом з Державною авіаційною службою здійснюємо реалізацію пілотного проєкту щодо супутникової навігації при заході на посадку, так званої системи GNSS. Пілотний проєкт реалізовується на базі аеродрому "Гостомель", - сказав Ярмак.

Він додав, що проєкт згодом можуть реалізовувати у всіх регіональних аеропортах, в деяких випадках – як альтернативу в разі несправності наземного обладнання, а в аеропортах із немодернізованим обладнанням – для допомоги при заходженні на посадку за приладами.

Також, за словами Ярмака, Украерорух минулого року здійснив 300 годин польотів для перевірки наземного обладнання всіх українських аеропортів.