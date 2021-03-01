Астронавти готують МКС до встановлення нових сонячних панелей

Астронавти готують МКС до встановлення нових сонячних панелей

Укрінформ
Астронавти почали підготовчі роботи зі встановлення нових сонячних панелей, які прибудуть на Міжнародну космічну станцію наприкінці цього року.

Про це передає Укрінформ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Кейт Рубінс і Віктор Гловер з NASA почали збірку опорних рам поруч з найстарішими і найбільш пошкодженими сонячними панелями станції. Вихідцям у відкритий космос довелося витягувати сотні кілограмів монтажних кронштейнів і підкосів у 2,5-метрові мішки", - йдеться у повідомленні.

Вісім сонячних панелей, що розташовані там зараз, пропрацювали від 12 до 20 років, більшість з них вийшли з ладу і стали непридатними. Кожна панель завдовжки 34 метри та завширшки – 12 метрів. З урахуванням центрального каркаса, кожна пара панелей простягається на 73 метри, що перевищує розмах крил Boeing 777.

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Нові панелі, що згортаються, приблизно вдвічі менші, але настільки ж потужні завдяки новітнім технологіям. Вони будуть розміщені під кутом над старими, які певний час ще продовжать працювати.

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