Спори плісняви можуть вижити на Марсі - NASA

Вчені з NASA та Німецького аерокосмічного центру провели експеримент у стратосфері Землі та визначили, що спори чорної плісняви здатні певний час існувати на поверхні Марсу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Engadget.

Дослідники запустили кілька грибкових та бактеріальних організмів до стратосфери ще в 2019 році в рамках експерименту MARSBOx. Стратосфера, другий основний шар атмосфери Землі, розташована над озоновим шаром. За умовами вона нагадує Червону планету і є ідеальним місцем для відправлення зразків, щоб з'ясувати, чи зможуть вони вижити на Марсі.

У статті дослідники описали поведінку чорної плісняви у стратосфері. Мікроорганізм міг жити на поверхні Марса лише тимчасово, але вчені виявили, що спори можна «оживити» після їх повернення на поверхню Землі. Команда розмістила спори грибів Aspergillus niger і бактеріальні клітини Salinisphaera shabanensis, Staphylococcus capitis subsp. capitis та Buttiauxella sp. всередині алюмінієвого контейнера MARSBOx.

Всередині контейнера було два шари зразків, причому нижній захищений від випромінювання, щоб NASA могло відокремити вплив випромінювання від впливу інших умов навколишнього середовища. Аеростат NASA переніс контейнер до стратосфери, де зразки потрапили в «марсіанські» умови і зазнавали дії УФ-випромінювання у тисячу разів більшої, ніж тієї, що викликає сонячні опіки.

Катаріна Сіємс, член команди Німецького аерокосмічного центру, пояснила, чому виживання бактерій важливе для космічних подорожей: «Під час довготривалих місій на Марсі з екіпажем ми повинні знати, які мікроорганізми виживуть на Червоній планеті, оскільки деякі можуть становити загрозу здоров'ю для астронавтів. Крім того, деякі мікроби можуть допомогти у вивченні космосу, а також здатні виробляти запаси їжі з матеріалів незалежно від Землі. Це має вирішальне значення, коли космонавти далеко від дому».

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Як зазначає видання, минулого року NASA оновило свою політику і заявило про бажання запобігти забрудненню Місяця та Марса людиною. Агентство хоче переконатися, що воно несвідомо не переносить шкідливі організми чи інші забруднення з Землі в інші світи, оскільки це може ускладнити пошук позаземного життя. Сіємс пояснила, що експерименти, такі як місія MARSBOx, «є дійсно важливим способом допомогти нам дослідити всі наслідки космічних подорожей для життя мікробів і спрямувати ці знання на дивовижні космічні відкриття».