У Clubhouse зареєструвалися вже понад вісім мільйонів користувачів

У новій соціальній мережі Clubhouse, в основі якої лежить голосове спілкування, зареєструвалося вже 8,1 млн користувачів.

Як передає Укрінформ, такі дані наводить аналітична компанія App Annie.

Зокрема, зазначається, що за час пандемії коронавірусу у світі нові способи спілкування та соціальної взаємодії спонукали до запуску та набуття популярності нових програм для соціальних мереж. Одним з таких додатків, який за останні кілька місяців зазнав надзвичайного зростання, є Clubhouse, соціальна мережа для аудіочатів.

Попри те, що соцмережа доступна лише за спеціальними запрошеннями, з 1 по 16 лютого кількість її учасників зросла з 3,5 мільйона до 8,1. Додаток швидко привернув увагу користувачів у Великій Британії, Німеччині, Японії, Бразилії та Туреччині.

Виступи відомих особистостей у лютому, таких як Ілон Маск і Марк Цукерберг, допомогли соцмережі перевищити 2,6 мільйона завантажень лише на території США.

Як пише AIN.ua, в Україні Clubhouse також набирає популярності. За даними, отриманими виданням від авторитетного сервісу Sensor Tower свідчать, що станом на 16 лютого в Україні сервіс завантажили 77 тисяч разів. Основна кількість завантажень припала на період з 8 по 16 лютого - близько 72 тис.

Якщо припустити, що темпи скачування збереглися, то станом на 19 лютого у Clubhouse в Україні вже близько 100 тисяч користувачів.

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Як повідомлялося, аудіосоцмережу Clubhouse заснували минулого року підприємці Пол Девіс та Рохан Сет. Вона завоювала популярність серед «еліти Кремнієвої долини» як приватний додаток на iPhone, доступ до якого можна отримати лише за спеціальним запрошенням.

Після реєстрації в Clubhouse користувачі можуть створювати різні кімнати і спілкуватися там виключно голосом.

У соцмережі вже зареєструвалися десятки знаменитостей – власне, сам Марк Цукерберг, Ілон Маск, Джаред Лето, Дрейк і інші.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Facebook приступила до розробки соціальної мережі, схожої на Clubhouse, де користувачі спілкуються лише за допомогою аудіоповідомлень.