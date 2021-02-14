Маск пропонує Путіну поспілкуватися в соцмережі Clubhouse

Американський мільярдер Ілон Маск запропонував президенту РФ Володимиру Путіну поспілкуватися в новій соціальній мережі Clubhouse.

Таку пропозицію засновник компанії SpaceX зробив у Твіттері.

"Ви б хотіли долучитися до мене для спілкування в Clubhouse?" - написав Маск, указавши в дописі офіційний акаунт президента Росії.

было бы большой честью поговорить с вами — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

Крім цього, він додав уже російською мовою: "Было бы большой честью поговорить с вами".

Обидва дописи в сумі зібрали вже понад 150 тисяч лайків.

Відповіді від Путіна поки що не надійшло.