Маск пропонує Путіну поспілкуватися в соцмережі Clubhouse
Укрінформ
Американський мільярдер Ілон Маск запропонував президенту РФ Володимиру Путіну поспілкуватися в новій соціальній мережі Clubhouse.
Таку пропозицію засновник компанії SpaceX зробив у Твіттері.
"Ви б хотіли долучитися до мене для спілкування в Clubhouse?" - написав Маск, указавши в дописі офіційний акаунт президента Росії.
было бы большой честью поговорить с вами— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021
Крім цього, він додав уже російською мовою: "Было бы большой честью поговорить с вами".
Обидва дописи в сумі зібрали вже понад 150 тисяч лайків.
Відповіді від Путіна поки що не надійшло.