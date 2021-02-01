Маск заявляє, що навчив «чиповану» мавпу грати у відеоігри

Ілон Маск заявив, що його компанія Neuralink встановила в мозок мавпи чип, завдяки якому тварина може грати в відеоігри.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tech Central.

«У нас є мавпа з бездротовим імплантатом в черепі з крихітними проводами, яка може своїм розумом грати у відеоігри», - сказав він.

Маск також пообіцяв незабаром, може навіть за місяць, оприлюднити відео з цією «чипованою» мавпою.

За його словами, мета технології полягає в усуненні травм головного і спинного мозку, та компенсації втраченої здатності людей за допомогою імплантованого чипа.

«Є примітивні версії цього пристрою з проводами, що стирчать з самої голови, однак, це схоже на Fitbit (фітнес-браслет — ред.) у черепі з крихітними проводами, які входять до мозку», - зазначив Маск.

Як повідомляв Укрінформ, компанія-стартап Ілона Маска з нейронних технологій Neuralink продемонструвала робота, який має хірургічно встановлювати у голові людини чип без пошкодження мозку та судин.

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Neuralink заснована Ілоном Маском в 2016 році. Вона прагне розробити пристрої для лікування серйозних захворювань головного мозку в короткостроковій перспективі, її кінцева мета полягає в удосконаленні людей.