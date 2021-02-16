Рубки лісу і забудови узбережжя України відстежуватимуть через супутник

Державне космічне агентство України (ДКА) і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України домовилися про співпрацю з метою встановлення порушень в екологічній сфері та попередження значних зловживань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкосмосу.

«Під час зустрічі сторони закріпили домовленості щодо надання супутникових даних дистанційного зондування Землі з метою встановлення порушень в екологічній сфері та попередження значних зловживань», – йдеться в повідомленні.

Згідно з домовленостями, незаконні рубки лісу, видобуток корисних копалин, стихійні сміттєзвалища, а також забудови узбережжя водойм відтепер будуть відстежуватися за допомогою аерокосмічної зйомки.

Виконувач обов’язків голови ДКА Михайло Лев зауважив, що співпраця Держкосмосу з Міндовкілля дасть можливість розвивати сервіси супутникового моніторингу, які вже давно працюють у передових країнах світу. Так, вони приносять значний результат у протидії та попередженні злочинів у екологічній сфері.

«Відтепер і в екологічній сфері рівень реагування на загрози відповідатиме світовим стандартам використання супутникового ресурсу», – сказав Лев.

Водночас, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Роман Шахматенко зазначив, що новий інструмент підходу до екологічного контролю перебуває на етапі тестування.

Проте, за його словами, він точно допоможе інспекторам Державної екологічної інспекції проводити ретельні перевірки та встановлювати винуватців екологічних злочинів.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 2020 року Держекоінспекція отримала 2289 звернень від громадян про зафіксовані порушення природоохоронного законодавства.