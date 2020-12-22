Забруднення морів: екоінспекція України долучиться до розробки цифрової платформи ООН

Державна екологічна інспекція приєднається до розробки цифрової платформи GPML, яка ініціюється Програмою ООН з навколишнього середовища та дозволить відслідковувати засмічення моря.

Як повідомляє Укрінформ, про це написав голова Держекоінспекції Андрій Мальований у Фейсбуці.

«Держекоінспекція приєднається до розробки цифрової платформи GPML, яка ініціюється Програмою ООН з навколишнього середовища. Цей програмний продукт дозволить відслідковувати засмічення моря, аналізувати обсяги генерації та переробки пластикового сміття та координувати зусилля країн для очищення морів», - написав Мальований.

Він зазначив, що, за даними Фонду Елен Макартур, засмічення морів у такому обсязі, як це відбувається сьогодні, може призвести до того, що вже в 2050 році в океанах буде більше пластику, ніж риби. «Саме тому Асамблея ООН з охорони навколишнього середовища визнала пріоритетним завданням боротьбу з пластиковим забрудненням морів. У досягненні цієї мети має допомогти впровадження цифрового інструменту з великою базою даних, що дасть змогу планувати та реалізувати дії з порятунку морської екосистеми», - підкреслив Мальований.

За словами голови Держекоінспекції, для України реалізація цих цілей вкрай важлива, адже стан наших морів – особливо Чорного – сьогодні на межі екологічної катастрофи. За даними проєкту EMBLAS, засміченість Чорного моря вдвічі перевищує аналогічний показник Середземного. Якщо в Середземному морі на 1 кв. м. припадає 52 одиниці сміття, то в Чорному — 90,5.

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«Впровадження цифрової платформи спільно з провідними країнами світу дозволить Україні отримати доступ до найкращих практик та робочих кейсів для протидії засміченню морів і покращення стану морських екосистем», - переконаний Мальований.

Функціонал цифрової платформи GPML поки що обговорюється, а початок її розробки припаде на лютий 2021 року.