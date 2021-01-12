Забруднювачі грунтів платитимуть значно більше за зловживання: Держекоінспекція має нові права

Відсьогодні, 12 січня, набрав чинності наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів «Про затвердження змін до Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції України.

«Завдяки оновленню документа сума відшкодування, яка розраховується Держекоінспекцією за особливо сильний та сильний рівні забруднення, збільшиться в 4-6 рази, а за середній - у 2-3 рази. Простіше кажучи, порушники, які зливають хімічні речовини у ґрунт, заплатять за своє зловживання більше», - заявив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

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Зазначається, що протягом 11 місяців 2020 року Держекоінспекція розрахувала більш ніж 0,5 млрд гривень збитків за шкоду, завдану земельним ресурсам. Кошти, які стягуються з порушників, надходять до держбюджету для відновлення пошкоджених земель.