Китайський зонд вирівнявся на орбіті Марса

Китайський марсіанський зонд "Тяньвень-1", перший космічний апарат країни для дослідження іншої планети, здійснив орбітальну корекцію навколо Марса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

За інформацією Китайського національного космічного управління (CNSA), в понеділок увечері був запалений двигун потужністю 3000N, щоб забезпечити проходження траєкторії зонда через полюси Марса. Періареон, найближча до Марсу точка орбіти, був скорегований до 265 км.

У CNSA додали, що космічний апарат виконає ще кілька орбітальних корекцій, щоб вийти на паркувальну орбіту.

Передбачається, що посадковий модуль з марсоходом приземлиться на Марсі в травні або червні. Китайські космічні інженери і вчені вибрали потенційною зоною посадки відносно рівний район у південній частині рівнини Утопія. Марсохід буде випущений після посадки для проведення наукових досліджень.

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Зонд, що складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода, успішно вийшов на орбіту Марса 10 лютого після майже семимісячного польоту з Землі.

Як повідомляв Укрінформ, китайський зонд "Тяньвень-1" показав, який вигляд має Марс з орбіти.