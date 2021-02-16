Китайський зонд вирівнявся на орбіті Марса
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
За інформацією Китайського національного космічного управління (CNSA), в понеділок увечері був запалений двигун потужністю 3000N, щоб забезпечити проходження траєкторії зонда через полюси Марса. Періареон, найближча до Марсу точка орбіти, був скорегований до 265 км.
У CNSA додали, що космічний апарат виконає ще кілька орбітальних корекцій, щоб вийти на паркувальну орбіту.
Передбачається, що посадковий модуль з марсоходом приземлиться на Марсі в травні або червні. Китайські космічні інженери і вчені вибрали потенційною зоною посадки відносно рівний район у південній частині рівнини Утопія. Марсохід буде випущений після посадки для проведення наукових досліджень.
Зонд, що складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода, успішно вийшов на орбіту Марса 10 лютого після майже семимісячного польоту з Землі.
Як повідомляв Укрінформ, китайський зонд "Тяньвень-1" показав, який вигляд має Марс з орбіти.