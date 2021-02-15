Jaguar планує повністю перевести Land Rover на електрику

Компанія Jaguar представить шість електричних автомобілів моделі Land Rover за п’ять років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Перший електрокар буде представлено вже у 2024 році.

Зазначається, що компанія планує до 2030 року перевести марку Land Rover на повністю електрифіковані транспортні засоби. При цьому будуть збережені три заводи, які знаходяться у Великій Британії.

Загалом Jaguar планує щороку інвестувати близько 2,5 мільярда фунтів стерлінгів в електричні технології та розвиток електрокарів.

Зазначається, що у листопаді минулого року компанія Bentley Motors, якою володіє Volkswagen, заявила, що до 2030 року стане повністю електрифікованою.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія General Motors представила новий електрокар 2022 Chevrolet Bolt EUV.