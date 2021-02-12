Tesla оновила «операційку» електрокарів у Китаї

Американська компанія Tesla Ілон Маска представила оновлення 2021.4.5 власної операційної системи для електрокарів у Китаї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.

Згідно з оновленнями, відтепер в електрокари інтегрована соціальна мережа TikTok та покращений додаток QQ Music, який є головним музичним додатком у Китаї.

Компанія Маска також внесла зміни для голосових команд китайською мовою, зокрема, покращено нові команди.

Зазначається, що наразі оновлення 2021.4.5 доступне у Китаї, проте у Маска вже раніше неодноразово спочатку представляли оновлення програмного забезпечення у КНР, а потім і на інших ринках світу.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Tesla оголосила про те, що відкликає з китайського ринку 36 126 автомобілів.