Tesla оновила «операційку» електрокарів у Китаї
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Укрінформ
Американська компанія Tesla Ілон Маска представила оновлення 2021.4.5 власної операційної системи для електрокарів у Китаї.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.
Згідно з оновленнями, відтепер в електрокари інтегрована соціальна мережа TikTok та покращений додаток QQ Music, який є головним музичним додатком у Китаї.
Компанія Маска також внесла зміни для голосових команд китайською мовою, зокрема, покращено нові команди.
Зазначається, що наразі оновлення 2021.4.5 доступне у Китаї, проте у Маска вже раніше неодноразово спочатку представляли оновлення програмного забезпечення у КНР, а потім і на інших ринках світу.
Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Tesla оголосила про те, що відкликає з китайського ринку 36 126 автомобілів.