Tesla відкликає з ринку Китаю понад 36 тисяч електромобілів

Американська компанія Tesla оголосила про те, що відкликає з китайського ринку 36 126 автомобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Державне управління з регулювання ринку КНР.

Згідно із заявою відомства, відкликанню з 5 лютого підлягають 20 428 седанів Model S, випущених з 18 вересня 2013-го до 20 лютого 2018 року, і 15 698 позашляховиків Model X, вироблених з 12 березня 2016-го до 16 лютого 2018 року.

Як зазначається, таке рішення прийнято з огляду на проблеми з картами пам'яті eMMC об'ємом 8 ГБ, встановленими в салоні автомобілів. Через потенційне спрацювання цих карт можуть статися збої в роботі сенсорного екрана, камер заднього вигляду, устаткування для обігріву і світлових сигналів повороту.

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За даними видання, Tesla обіцяє своїм коштом збільшити обсяг карт пам'яті eMMC з 8 ГБ до 64 ГБ і забезпечити на відкликаних автомобілях установку оновленого програмного забезпечення для усунення ризиків.