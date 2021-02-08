Tesla допомогла ціні Bitcoin «злетіти» ще вище

Bitcoin оновив рекорд собівартості після того, як компанія Tesla Ілона Маска купила криптовалюти на суму в 1,5 мільярда доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Вартість Bitcoin «злетіла» на 12% до 43 200 доларів США, встановивши новий рекорд собівартості, після того як з’явилася новина, що компанія Tesla Ілона Маска купила криптовалюти на суму в 1,5 мільярда доларів США.

Водночас акції Tesla зросли на 2 % ще до відкриття торгів на біржі.

У компанії Маска також заявили, що починають приймати платежі в Bitcoin в обмін на свою продукцію.

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Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Як повідомляв Укрінформ, ціна Bitcoin 8 січня перевищила черговий психологічний рубіж, сягнувши позначки у 41 608 доларів США. Потім вона поступово впала до менш як 30 тисяч доларів.