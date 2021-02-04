Ще одна криптовалюта зросла у ціні через твіт Маска
Укрінформ
Гендиректор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск спровокував різке зростання собівартості Dogecoin через прихильний твіт на адресу криптовалюти.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал The Block Crypto.
«Dogecoin є криптовалютою людей», - написав у Твіттер сам Маск.
За даними порталу, після його твіту собівартість Dogecoin за декілька хвилин «підскочила» на 37% до 0,05 доларів США.
Зазначається, що Маск вже декілька разів на своїй сторінці у соцмережі згадував Dogecoin. Сам він пояснює, що це все «жарти над криптовалютою».
Dogecoin — криптовалюта, базована на Litecoin. Названа на честь відомого інтернет-мема Doge Датою появи є 8 грудня 2013 року.
Як повідомляв Укрінформ, гендиректор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск вдруге за тиждень спровокував зростання собівартості Bitcoin прихильними висловлюваннями на адресу криптовалюти.