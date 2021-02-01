Маск вдруге за тиждень «підняв» Bitcoin

Маск вдруге за тиждень «підняв» Bitcoin

Укрінформ
Гендиректор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск спровокував зростання собівартості Bitcoin прихильними висловлюваннями на адресу криптовалюти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Я є прихильником Bitcoin. Думаю, що Bitcoin знаходиться на межі широкого визнання фінансистами», - сказав Маск у понеділок, 1 лютого.

Він додав, що треба було ще вісім років тому купувати криптовалюту Bitcoin.

Зазначається, що після висловлювань Маска вартість криптовалюти Bitcoin зросла на 2% до 33 796 доларів США.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 січня криптовалюта Bitcoin зросла на 15,7% за менш ніж 15 хвилин після того, як гендиректор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск написав твіт. «В ретроспективі це було неминуче», - написав Маск у Твітері і додав до опису своєї біографії хештег #bitcoin.

Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

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Ціна Bitcoin 8 січня перевищила черговий психологічний рубіж, сягнувши позначки у 41 608 доларів США. Потім вона поступово впала до менш як 30 тисяч доларів.

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