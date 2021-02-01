Маск вдруге за тиждень «підняв» Bitcoin

Гендиректор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск спровокував зростання собівартості Bitcoin прихильними висловлюваннями на адресу криптовалюти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Я є прихильником Bitcoin. Думаю, що Bitcoin знаходиться на межі широкого визнання фінансистами», - сказав Маск у понеділок, 1 лютого.

Він додав, що треба було ще вісім років тому купувати криптовалюту Bitcoin.

Зазначається, що після висловлювань Маска вартість криптовалюти Bitcoin зросла на 2% до 33 796 доларів США.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 січня криптовалюта Bitcoin зросла на 15,7% за менш ніж 15 хвилин після того, як гендиректор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск написав твіт. «В ретроспективі це було неминуче», - написав Маск у Твітері і додав до опису своєї біографії хештег #bitcoin.

Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

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Ціна Bitcoin 8 січня перевищила черговий психологічний рубіж, сягнувши позначки у 41 608 доларів США. Потім вона поступово впала до менш як 30 тисяч доларів.