Що стоїть за рекордним злетом біткоїна та де тут реальна економіка

Здається, світ захлинувся зайвими грошима. Інакше стрімкий стрибок вартості найбільш популярної криптовалюти – біткоїна, важко пояснити

Вартість криптовалюти Bitcoin в останні тижні б’є рекорди зростання. Зокрема, 2-3 січня ця криптовалюта додала у вартості одразу понад $4 тис., сягнувши історичної позначки у 34366 доларів (більше 880 тис. грн!). Щоправда, 4 січня курс біткоїна шалено гойднувся більш ніж на 11% – упав нижче позначки у $29000 – проте потім дещо відвоював втрачені позиції.

За даними криптовалютної біржі Coindesk, 4 січня станом на 21.44 за Києвом курс Bitcoin встановився на рівні $31719. Така “зухвала” поведінка молодої 12-літньої криптовалюти, яку й досі багато хто не визнає, дійсно вражає. І справа не лише в її специфіці – обмеженій інженерно-віртуальній природі, а й у стані світової економіки, яку у зв’язку з коронакризою “накачали” надлишковою грошовою “масою” на тлі загального падіння. Фіатних (тобто, звичайних) грошей у світовій фінансові системі зараз стільки, що їх просто НЕМА куди подіти. От вони й перетікають у віртуальні активи, які з кожним роком набувають все більш реальних обрисів.

Собі у подарунок – нові цінові рубежі

У свій 12-й день народження – 3 січня 2021 року найпопулярніша електронна валюта світу біткоїн (перший блок електронних “монет” біткоїнів було створено 3 січня 2009 року) встановив рекорд вартості – за одну “монету” BitCoin давали більше 34 тисяч цілком реальних американських доларів. Це при тому, що ще два роки тому біткоїн коштував близько 7 тис. доларів, а наприкінці 2020-го близько 19 тис. доларів. Втім, нинішній стрімкий злет (як і наступне падіння), не перші в історії біткоїна. Попередній максимум ціни був встановлений у грудні 2017 року, коли вартість криптовалюти наближалася до позначки у 20 тисяч доларів. Тоді котирування біткоїна також різко зросли буквально за кілька тижнів, після чого він звалився у ціні до $3,5 тисяч.

У березні 2020-го, на тлі пандемії, вартість біткоїна знову почала зростати. Як широко зазначалося в ЗМІ, певним каталізатором цього процесу стала пандемія та викликаний нею економічний спад в усьому світі. Причинно-наслідковий ланцюжок виглядав наступним чином. Щоб стримати поширення коронавірусу, держави запровадили карантин. Це призвело до падіння попиту на нафтопродукти та сировину – котирування нафти обвалилися.

Водночас обмежувальні заходи призвели до сповільнення ділової активності в різних галузях – передусім, у сфері туризму, готельному та ресторанному бізнесах. Відповідно, у США та ЄС, як і в решті світу, вирішили стимулювати економіку за допомогою додаткових витрат. Для чого центробанки ключових гравців активно емітували гроші. В результаті це призвело до послаблення традиційних валют. І саме на тлі цих подій зросли інвестиції в криптовалюти. Інвестори просто не мали куди вкладати гарячі вільні кошти, які додатково «намалювалися» в системі.

У США за 2020 рік надрукували близько $10 трлн

«У світі дійсно з'явилося багато грошей. Тільки в США за 2020 рік надрукували близько $10 трлн (це майже 22% усіх наявних доларів за весь час їх існування). Така колосальна емісія змушує світові валюти дешевшати. І на цьому тлі приватні інвестори, фонди, компанії шукають можливості збереження свого капіталу», – підтвердив у коментарі Укрінформу криптоаналітик Олексій Скрипченко.

За його словами, раніше класичним інструментом для хеджування ризиків під час кризи було золото, тепер же люди поступово починають усвідомлювати, що біткоїни – це нове інвестиційне «золото». Воно таке ж «рідкісне» як і благородний жовтий метал, воно так само компактне, легко ділиться на частини і не потребує великих витрат на зберігання.

Впродовж 2020 року біткоїн подорожчав у майже чотири рази, – попит на нього формують інвестори, які шукають швидких прибутків. Капіталізація всього ринку біткоїнів на сьогодні становить уже близько $840 млрд. Деякі аналітики вважають, що вартість біткоїна може і надалі зростати, особливо на тлі здешевлення долара.

Також на зростання ціни сильно впливає, кількість створюваних нових біткоїнів. Якщо рік тому щодня добували 1800 біткоїнів, то зараз тільки 900. Річ у тім, що кожні чотири роки винагорода за майнінг (емісію) нового блоку, тобто нової «монети» біткоїна зменшується наполовину. Цей процес називається «халвінг». Він зумовлює падіння темпів майнінгу і, відповідно, кількості новозгенерованих біткоїнів. Таке правило спеціально заклав творець біткоїнів Сатоші Накамото для запобігання їх надмірної інфляції.

Як відомо, загальна кількість біткоїнів суворо обмежена – в кінцевому результаті їх має бути лише 21 млн. «штук». На сьогодні «видобуто» вже 18 млн біткоїнів. І очікується, що остаточно цей процес завершиться не раніше ніж через... 120 років.

Оскільки халвінг означає суттєве сповільнення «видобутку» нових біткоїнів, то щоразу це привід для сильного зростання ціни віртуальних грошей, наявних в обігу. «Поки що все йде за сценарієм», – каже криптоаналітик.

Реально-віртуальна економіка

Багато інвесторів очікують, що використання криптовалют у традиційній фінансовій системі буде зростати, і це призводить до зростання котирувань, зазначає агентство Reuters. Платіжні сервіси Square та PayPal, якими користуються близько 300 мільйонів людей, додали в свої додатки можливість робити покупки за допомогою криптовалют. Саме ці компанії останніми тижнями скуповують усі доступні біткоїни, додає Reuters з посиланням на дані фонду Pantera Capital.

Євген Невмержицький

Капіталізація всього ринку біткоїнів на сьогодні становить близько $840 млрд. «Криптовалюти стали невід’ємною частиною сучасних фінансів, ряд розвинених країн приймають їх як легальний платіжний засіб (Японія, Німеччина). Споживачі фінансових послуг вже звикли до корисних властивостей криптовалют, і вже виникла стійка потреба у цих властивостях», – каже Євген Невмержицький, економічний експерт, власник школи для криптотрейдерів cryptobid.site. І називає головні: конфіденційність, незалежність від будь яких посередників, таких як банки, доступність до своїх коштів 24/7 у будь-якій точці світу, де є інтернет, неможливість арешту чи блокування коштів, як це має місце з коштами на банківському рахунку. Від усього цього сучасне суспільство вже ніколи не відмовиться.

«З кожним роком потреба суспільства і світової фінансової системи у криптоактивах зростає. На сьогодні весь крипторинок займає менше 0,5% від загального об'єму фіатних (звичайних. – Авт.) грошей в обігу у світі, – стверджує Євген Невмержицький. – За моєю оцінкою, швидке зростання вартості криптоактивів може відбуватись до досягнення ними 3% світового об'єму грошей в обігу, тобто стільки, скільки приблизно сьогодні становить готівка. Це означає, що курс біткоїна може зрости ще у кілька разів». Але цей прогноз є дуже грубим, попереджує експерт. Безперечно, великий вплив мають потужні гравці на світовому фінансовому ринку, які можуть як вкладати великі суми у біткоїни, так і швидко їх виводити. «У будь-якому разі, криптоативи і криптовалюти залишаються дуже ризикованим інструментом на фінансовому ринку», – підкреслює Євген Невмержицький.

А оскільки сьогодні біткоїн виконує по суті всі функції грошей (є засобом розрахунку, накопичення тощо) і має споживчу вартість, як будь-який товар, то це і є прямий зв’язок з реальною економікою. «Якшо інвестори щодня купують і продають біткоїн та інші криптовалюти щонайменш на $100 млрд фіатних грошей, це така ж сама економіка, як і торгівля акціями, похідними фінансовими інструментами, будь-якими цінними паперами або товарами чи послугами», – зазначає в коментарі Укрінформу пан Невмержицький.

За його словами, не можна стверджувати, що криптовалюти вже складають конкуренцію звичайним грошам, та вони є суттєвим доповненням до грошової системи сучасного світу. «Така ситуація є зараз і залишиться у майбутньому. Зміниться лише рівень впливу криптовалют на економіку у бік більшого їх проникнення, але фіатні гроші залишаться. Податки будуть сплачуватись у звичайних грошах, так само остаточні розрахунки можуть вестися тільки в них, підкреслює експерт.

Оксана Поліщук, Київ