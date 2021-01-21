Вперше в світі футбольний клуб придбав гравця за криптовалюту

Іспанський футбольний клуб третього дивізіону з Мадрида DUX Internacional de Madrid уперше в історії придбав собі гравця – іспанського нападника Давіда Барраля – виключно за криптовалюту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці цього клубу в Твіттері.

У клубі наголосили, що вдалося це зробити завдяки співпраці з компанією Criptan – іспанською платформою, яка дозволяє купувати криптовалюту через банківський рахунок або кредитну карту.

Скільки заплатили за нового гравця, у DUX Internacional de Madrid поки що не розголошують.

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Як відомо, Давід Барраль – це іспанський нападник 1983 року народження. У минулому він грав у клубах найвищої за рангом футбольної ліги Іспанії, зокрема «Леванте» і «Гранаді». Після нещодавнього досвіду в Японії він повернувся до Іспанії та грав за «Расінг» того ж дивізіону, що і його новий клуб.