Bitcoin різко впав після історичного максимуму

Ціна Bitcoin у понеділок, 11 січня, знизилася до 35 300 доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coindesk.

Зазначається, що за минулу добу вартість Bitcoin знизилася на понад 8 тисяч доларів або на більше 20%. При тому, що у п’ятницю ще був зафіксований історичний рекорд собівартості на рівні 41 962 долари.

Аналітики припускають, що падіння могло бути спровоковане великим продажем криптовалюти на вихідних.

Як повідомлялося, Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Ціна Bitcoin у п’ятницю, 8 січня, перевищила черговий психологічний рубіж, сягнувши 41 608 доларів США.