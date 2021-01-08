Bitcoin коштує вже понад $41,5 тисячі

Ціна Bitcoin у п’ятницю, 8 січня, перевищила черговий психологічний рубіж, сягнувши позначки у 41 608 доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coindesk.

Експерти не виключають, що найпопулярніша криптовалюта може незабаром пробити позначку у 50 тисяч доларів.

Зазначається, що ціна Bitcoin менш ніж за місяць подвоїлася у собівартості.

Як повідомлялося, Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Ціна Bitcoin у четвер, 7 січня, перевищила черговий психологічний рубіж, сягнувши позначки у 40 380 доларів США.