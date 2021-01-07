Bitcoin здолав новий рубіж - $40 тисяч

Ціна Bitcoin у четвер, 7 січня, перевищила черговий психологічний рубіж, сягнувши позначки у 40 380 доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Зазначається, що найпопулярнішій у світі криптовалюті знадобилося лише п'ять днів, аби подорожчати на $10 тисяч: ще 2 січня Bitcoin коштував $30 тисяч.

Зараз, за даними криптовалютної біржі Coindesk вартість Bitcoin трохи опустилася й коливається на рівні $39,5 тис.

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Як повідомляв Укрінформ, це не перший стрибок цін на Bitcoin. У 2017 році він показав добре зростання і досяг тодішнього рекордного рівня - понад 20 тис. доларів. Але до початку 2019 року ціна на віртуальну валюту впала до трохи більше ніж 3 тис. доларів. Потім в травні 2019-го він зріс до 8 тис. доларів, а в грудні 2020 року ціна на біткоїн перевищила 20 тис. доларів.